Orages et grêle : les images des dégâts dans l'Indre et la Vienne

Des grêlons de la taille d'une balle de tennis sont tombés dans la région de Châteauroux dans la nuit de dimanche à lundi. Des voitures, toitures et vérandas ont été touchées.

Plusieurs départements sont menacés par de fortes intempéries. Dans l’Indre et la Vienne, des grêlons de la taille d’une balle de tennis sont tombés sur la ville de Châteauroux.

La ville a ouvert un gymnase pour accueillir les personnes sinistrées. Sur son compte Twitter, on peut lire que « toute personne victime des intempéries à son domicile et qui ne serait pas en mesure d'y passer la nuit » peut s'y rendre. Le maire Gil Avérous a indiqué qu'une famille avec quatre enfants était venue « tôt dans la nuit pour se réfugier parce que leur maison était particulièrement dégradée ».

Entre 22h et 1h du matin, Météo France a relevé plus de 6.000 impacts de foudre au sol dans l'Indre et dans le Cher. Au total, 18.000 éclairs ont été détectés par Météorage dans ces deux départements. Ce lundi en début de matinée, 76 départements restent en vigilance jaune aux orages.