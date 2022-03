Offensive militaire en Ukraine : « Nous ne sommes pas en guerre contre la Russie », selon Emmanuel Macron

Crédits Photo: Ludovic MARIN / AFP

Emmanuel Macron s'est exprimé le mercredi 2 mars sur la crise en Ukraine.

Emmanuel Macron a tenu ce mercredi à 20 heures une allocution en direct de l'Elysée au sujet de la guerre en Ukraine. Le chef de l'État a notamment évoqué les discussions avec le président russe Vladimir Poutine, la question de l'énergie et le bilan l'action de communauté internationale, tout en adressant son soutien au peuple ukrainien et au dirigeant Voldoymyr Zelensky.

Selon Emmanuel Macron, « le Président Poutine a choisi la guerre ».

Emmanuel Macron a annoncé la mobilisation hier de plusieurs centaines de soldats français en Roumanie.

D’après le président de la République, « les sanctions contre les dirigeants russes et le soutien à la population ukrainienne vont se poursuivre ». Cela doit permettre d’aboutir à « l'arrêt des combats ».

Pour Emmanuel Macron, « cette guerre est le fruit d'un esprit de revanche. (…) Il n'y a pas de troupes ni de bases de l'OTAN en Ukraine. Ce sont des mensonges. La Russie n'est pas agressée, elle est l'agresseur. Cette guerre est encore moins une lutte contre le nazisme, c'est un mensonge, une insulte à l'histoire de la Russie et de l'Ukraine, à la mémoire de nos aînés qui ont combattu côte-à-côte contre le nazisme ».

Emmanuel Macron a déploré ce « retour brutal du tragique dans l'Histoire ».

Le chef de l’Etat a remercié les diplomates, policiers, militaires et agents de l'État, mais aussi les journalistes dépêchés en Ukraine pour leur travail et leur mobilisation pour « la liberté de l'information de tous les citoyens du monde ».

Emmanuel Macron privilégie toujours la voie diplomatique vis-à-vis de Vladimir Poutine dans le cadre de cette crise :

« Nous ne sommes pas en guerre contre la Russie. J'ai choisi de rester et je resterai en contact autant que je le peux et que c'est nécessaire avec Vladimir Poutine pour le convaincre de renoncer aux armes, aider dans le cadre de pourparlers en cours et prévenir la contagion et l'élargissement du conflit ».