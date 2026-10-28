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INCENDIE DU 17 OCTOBRE

28 octobre 2026

Mairie de Limoges incendiée : « Je n'ai pas eu Emmanuel Macron », déplore le maire LR-Nouvelle Énergie de la ville

Le 17 octobre dernier, l'hôtel de ville de Limoges était touché par un incendie volontaire lors des manifestations dans la ville. Les images ont fait le tour du monde.

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MOTS-CLES

Limoges , Incendie , mairie , Emmanuel Macron , JD Vance , manifestations

THEMATIQUES

France
A PROPOS DES AUTEURS
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Kimberley Bort

Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.