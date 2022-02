Les trottinettes en libre service à Paris voient un grand nombre d’utilisateurs blessés graves à la mâchoire et aux dents

« Et moi j’ai continué, j’ai fait un vol plané, atterrissage sur le menton. Le choc a été tellement violent que ma mâchoire a claqué et le choc a fait exploser mes dents. Ça ne m’a jamais traversé l’esprit que je m’étais cassé la mâchoire ». Pourtant, les examens médicaux révèlent un peu plus tard une triple fracture, au menton et des deux côtés de la mandibule.