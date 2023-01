Les rencontres du Papotin : Emmanuel Macron s’est livré sans filtre sur son patrimoine, sa vie personnelle et les critiques

Crédits Photo: Capture d'écran YouTube / DR

Emmanuel Macron a accepté l'invitation de la rédaction des « Rencontres du Papotin ». L'émission était diffusée samedi soir.

L'émission, enregistrée le 28 novembre 2022 dans les locaux de l'Institut du monde arabe, était diffusée le samedi 7 janvier sur France 2.

Ce programme reprend l'ADN du journal éponyme créé en 1990 par Driss El Kesri. Le média compte aujourd'hui 53 journalistes atteints de troubles du spectre de l'autisme.

Emmanuel Macron a répondu à quelques questions sur l'exercice du pouvoir, la guerre en Ukraine, la définition du macronisme ou encore l'action de l'exécutif pour la prise en charge des troubles du spectre autistique. La vie personnelle du chef de l'Etat était aussi au cœur des questions.

Le président a-t-il « beaucoup de pognon » a notamment demandé Grégory. « Ça dépend ce que t'appelles beaucoup de pognon. Pour tout te dire, j'en avais plus avant de faire président. Maintenant, j'en ai beaucoup moins, rit le chef de l'Etat. Si tu regardes par rapport à la moyenne, oui. Par rapport aux gens qui décident ou qui ont des responsabilités en entreprise, non », a répondu Emmanuel Macron.

Le chef de l’Etat était aussi très ému lors de cette émission en évoquant le souvenir de sa grand-mère maternelle :

« - Manette te manque ?

- Oui, elle me manque parce qu'elle s'est beaucoup occupée de moi quand j'étais petit puis adolescent. C'était un amour désintéressé. Elle m'a donné de son amour et de son temps, et je pense qu'elle n'a jamais rien attendu en retour ».

La vie personnelle d’Emmanuel Macron était aussi au cœur des questions des membres de la rédaction des Rencontres du Papotin.

« Il est le président, il doit montrer l'exemple et ne pas se marier avec sa prof », a notamment avoué Adrien, en référence au mariage d’Emmanuel Macron avec Brigitte.

Le président répond alors :

« De toute façon, tu ne choisis pas, quand tu es amoureux. Elle était ma prof de théâtre, ça ne compte pas pareil ».

Un autre membre du Papotin, Otto, réplique alors au sujet du chef de l’Etat :

« Oh le malin, le malin ! ».

Interrogé sur les critiques à son égard, Emmanuel Macron a livré son point de vue :

« Oui, ça me heurte, souffle l'invité du Papotin. Après, ça dépend, si tu es de bonne humeur, de mauvaise humeur, fatigué ou pas fatigué… C'est là que, parfois, tu réagis un peu durement et que tu peux être perçu comme arrogant ou dur, parce que tu te bats ou tu réponds ».

L'émission « Les rencontres du Papotin » a été réalisée par Olivier Nakache et Eric Toledano et diffusée le samedi 7 janvier à 20h30 sur France 2.