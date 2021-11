Les macarons Ladurée ne sont plus fabriqués en France

Les macarons Ladurée, qui coûtent entre deux et trois euros pièce, sont l'un des symboles de la France à l'étranger. Et pourtant, ils ne sont plus fabriqués en France, rélève un reportage de Complément d'enquête consacré aux secrets de l'optimisation fiscale de la famille Holder.

Ils sont en fait fabriqués chez nos voisins Suisse. "Il y a une qualité d'air incroyable. La qualité d'air est essentielle, car on foisonne les macarons. C'est aussi une méthode de foisonnement", explique David Holder, dirigeant du groupe. Cette délocalisation en Suisse aurait également des fins financières. "Les autorités politiques ont accordé à Ladurée une exonération fiscale d'une durée de dix ans», comme pour d'autres entreprises étrangères qui créent de l'emploi en Suisse, affirme le média suisse Bilan.