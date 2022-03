Saccage

Les images à l'intérieur du théâtre en ruine de Marioupol, bombardé par l'armée russe

Le murs sont noircis et le sol jonché de gravats: le théâtre de Marioupol, bombardé le 16 mars par l'armée russe, est en ruine. Le théâtre abritait des centaines de civils, et notamment des femmes et des enfants. 300 personnes au moins auraient péri dans ce bombardement, selon les autorités locales.