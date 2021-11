Les fans d’ABBA peuvent enfin découvrir le nouvel album «Voyage »

Crédits Photo: Capture d'écran Le Parisien / DR

Le groupe ABBA a fait son grand retour vendredi avec la sortie d’un nouvel album, « Voyage ».

ABBA a officiellement fait son grand retour musical ce vendredi avec un nouvel album baptisé « Voyage ». A Stockholm, des fans et des disquaires ont réagi avec enthousiasme à la sortie de cet opus inédit, selon ce reportage de la rédaction du Parisien.

Depuis leur séparation en 1982, un an après leur dernier album « The Visitors », les membres du groupe n’avaient plus sorti de chansons.

La sortie de ce nouvel album est aussi accueillie comme une excellente nouvelle pour les disquaires.

« Voyage », un album de dix chansons, est le fruit imprévu d’un projet sur lequel ABBA travaille depuis des années. Les artistes vont organiser un concert d’avatars numériques « révolutionnaires » le 27 mai 2022 avec des hologrammes, dans une salle spécialement construite à Londres.