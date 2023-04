Laurent Berger : « Je ne remettrai pas en cause la légitimité du Conseil constitutionnel » sur la réforme des retraites

Crédits Photo: Capture d'écran RMC / BFMTV / DR

Laurent Berger était l'invité de la matinale de BFMTV et RMC ce vendredi 7 avril.

Laurent Berger a approuvé ce vendredi les récentes déclarations d’Elisabeth Borne. Selon le patron de la CFDT, invité de BFMTV et RMC ce vendredi, « le message » de la Première ministre « est plus respectueux que celui qui nous était venu de Chine », faisant référence aux propos d'Emmanuel Macron qui avait réfuté l'expression de « crise démocratique » employé par Laurent Berger, estimant que « les mots ont un sens, et si on les galvaude on fait monter les extrêmes ».

Dans un article du Monde publié ce vendredi, la Première ministre appelle à ce que les syndicats ne sortent « pas humiliés » de la séquence sur les retraites :

« Nous devons être extrêmement attentifs à ne pas brusquer les choses, il faut laisser reposer. Le pays a besoin d'apaisement ».

Selon Laurent Berger, « dans la façon de débattre et de discuter, on a toujours eu avec Madame Borne quelqu’un avec du respect et de la franchise ».

D’après le leader de la CFDT, « si on veut aller au bout de l'apaisement, il faut mettre de côté cette réforme ».

Dans le cadre de cette interview sur BFMTV et RMC, Laurent Berger a indiqué qu’il ne remettra « pas en cause la légitimité du Conseil constitutionnel » sur la réforme des retraites. La décision des Sages est attendue pour le 14 avril prochain.