Traumatisme

Laura Blajman-Kadar : « Devenir mère après le 7 octobre c'est une pensée qui est beaucoup plus difficile »

Laura Blajman-Kadar, survivante de l'attaque terroriste du 7 octobre en Israël revient sur la tragique journée où tout a changé pour elle : «Devenir mère après le 7 octobre c'est une pensée qui est beaucoup plus difficile. Personnellement, après ce qui nous est arrivé, c'est très dur de trouver un endroit dans le monde où se sentir en sécurité. On imagine qu'on reviendra bien un jour en Israël, c'est notre pays. En France non plus je ne me sens plus en sécurité».