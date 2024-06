La secrétaire générale de LR, Annie Genevard dément tout accord avec le RN

Crédits Photo: DR / Capture d'écran vidéo BFMTV

Annie Genevard était l'invitée de BFMTV ce mardi matin, 11 juin 2024.

Annie Genevard, secrétaire générale du parti Les républicains, rejette toute alliance avec l'extrême droite. Réagissant à un article duFigaroqui affime que le patron des Républicains Éric Ciotti "envisage" un accord avec le RN pour les prochaines législatives, la secrétaire générale du parti estime ce mardi 11 juin sur BFMTV que "LR doit courir sous ses couleurs".

"À ce stade, rien ne me confirme cette hypothèse avancée par le Figaro. Si tel était le cas, ce serait grave", a expliqué la députée sortante.

L'élue du Doubs, qui annonce se représenter et repartir en campagne, reconnaît que le parti des Républicains fait l'objet "d'intenses pressions du côté de la majorité et du RN". Mais selon elle, ce qui est proposé est une "fusion-absorption" de LR, et non "un contrat, un accord".

Lundi, Jordan Bardella et Marion Maréchal ont tous les deux évoqué des "discussions" avec LR après une rencontre entre les responsables du RN et de Reconquête, sans Éric Zemmour. Lundi soir, sur TF1, Marine Le Pen s'est dit prête à ne pas présenter de candidats RN face à des candidats LR pour "faire le rassemblement".

Éric Ciotti et son entourage ne confirment ni n'infirment aucune information auprès de BFMTV. Hier soir, ils ont seulement démenti fermement une première hypothèse qui a pas mal circulé : un deal autour de 80 circonscriptions. L’entourage de marine Le Pen a aussi démenti cet accord.

Selon les informations de BFMTV, une réunion des grands chefs de LR s'est tenue au Sénat lundi en fin d’après-midi, en présence d'Éric Ciotti, Bruno Retailleau et Gérard Larcher. "Ce qui est certain c'est qu'hier ils ne se quittent pas en envisageant un rapprochement avec le RN dans la perspective du premier tour", certifie une source au fait de ces discussions. "Mais personne ne parle de ce qu'il se passe dans l'entre-deux-tours ! C'est un peu le dîner de l'affaire Dreyfus !"



Éric Ciotti, le patron de LR, doit s'exprimer ce mardi midi, au journal de 13 heures de TF1.