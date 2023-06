La Russie placée sur la "liste de la honte" de l'ONU

Crédits Photo: KIRILL KUDRYAVTSEV / AFP

Drapeau russe.

L'ONU a ainsi confirmé le nombre de 477 enfants tués en Ukraine en 2022, dont 136 morts attribuées aux forces russes et groupes affiliés et 80 aux forces armées ukrainiennes, ainsi que 909 cas d'enfants mutilés, dont 518 attribués aux forces russes et groupes affiliés et 175 aux forces ukrainiennes.

Les forces armées russes et groupes armés "affiliés", qui ont tué des dizaines d'enfants en Ukraine, figurent désormais sur la "liste de la honte" de l'ONU sur les droits des enfants lors de conflits, selon une copie d'un rapport à paraître vu jeudi par l'AFP. Le rapport annuel du secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres répertorie les violations des droits des enfants dans une vingtaine de zones de conflits dans le monde et liste en annexe les responsables de ces violations, qui incluent enfants tués et mutilés, recrutements, enlèvements ou violences sexuelles.

Les forces armées russes et "groupes armés affiliés" -- pas identifiés dans le texte -- ont été ajoutés à cette liste surnommée "liste de la honte" pour 2022, spécifiquement en raison du nombre d'enfants tués et blessés et des attaques menées contre des hôpitaux et des écoles en Ukraine. "Je suis particulièrement choqué par le nombre élevé d'attaques contre des écoles, hôpitaux et personnel protégé, et par le grand nombre de morts et de mutilations d'enfants attribuées aux forces russes et groupes armés affiliés", souligne Antonio Guterres dans le document portant sur l'année 2022, qui doit être publié mardi.

Le rapport, distribué aux membres du Conseil de sécurité jeudi, note toutefois que les autorités russes se sont engagées dans des discussions avec l'ONU sur ces questions et les appelle à "finaliser de façon urgente leurs engagements à protéger les enfants, y compris en évitant d'utiliser militairement écoles et hôpitaux". "Je suis consterné par le nombre élevé de graves violations commises contre les enfants en Ukraine après l'invasion de l'Ukraine par la Fédération de Russie", note plus largement Antonio Guterres.

