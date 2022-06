La reine Elizabeth II a pris le thé avec l’ours Paddington pour l’ouverture du concert du Jubilé de platine

Crédits Photo: Capture d'écran YouTube

Le début du concert du jubilé de platine a été marqué par un moment inoubliable entre la reine Elizabeth II et l’ours Paddington.

La reine Elizabeth II a gardé tout son humour à 96 ans. Elle a offert une surprise aux spectateurs du concert de son Jubilé de platine, ce samedi. Un sketch avec l’ours Paddington a été diffusé au début du spectacle. Elle avait déjà créé la surprise à l’ouverture des JO de Londres en 2012. La reine Elizabeth II avait joué son propre rôle avec Daniel Craig dans celui de James Bond. A l’époque elle avait fait croire qu’elle avait sauté en parachute sur le stade.

Pour ouvrir le concert géant de son Jubilé de platine devant Buckingham Palace, une courte vidéo où elle prend le thé avec l’ours Paddington (une création de l’écrivain Michael Bond) a été diffusée, selon des informations du DailyMail. On apprend notamment ce que la monarque conserve dans ses sacs à main.

Paddington engloutit la théière devant une monarque très flegmatique. Le célèbre ourson lui propose ensuite un sandwich à la confiture précisant toujours en garder un dans son célèbre chapeau rouge « en cas d'urgence ». « Moi aussi », répond alors la reine sortant ses tranches de pain de mie de son mythique sac Launer. « Je garde le mien ici pour plus tard », avoue-t-elle avec malice. Alors que le majordome couvert de clotted cream (la faute à Paddington) annonce à la monarque que la fête va commencer, et que les premières notes de We will rock you de Queen se font entendre, on voit la reine s'emparer de sa cuillère en argent pour battre le rythme sur sa tasse de porcelaine de Chine. Ce segment a mis la Toile en ébullition.

Peu présente lors des cérémonies, Elizabeth II aura toutefois su marquer le Jubilé avec humour avec cette vidéo.

Rosie Alison, de Heyday Films raconte dans un communiqué les secrets d'une rencontre inédite. « Filmer le goûter de Sa Majesté avec l’Ours Paddington a été extrêmement émouvant pour toute l'équipe. Nous étions tous impressionnés par l'esprit, la chaleur et l'aura radieuse de la Reine qui échangeait patiemment avec un ours poli, maladroit mais très bien intentionné. Elle a brillé et a mis Paddington (et nous tous) très à l'aise. Immortaliser cette belle rencontre a été une joie absolue et un privilège unique pour toute l'équipe.

Anna Marsh, directrice générale de STUDIOCANAL, ajoute : « C'est un grand honneur et un véritable privilège pour nous tous chez STUDIOCANAL et Copyrights d'avoir pu créer ce moment spécial. Un hommage approprié à Sa Majesté la Reine, au moment où le Royaume-Uni célèbre son Jubilé de Platine. Filmer avec Sa Majesté et l'Ours Paddington au Palais restera un souvenir que nous chérirons tous, la chaleur et la générosité de Sa Majesté étant une joie à voir. Et qui de mieux pour remercier Sa Majesté que Paddington, autour d'un thé, d'une tartine à la marmelade, et d’un petit chaos. Tante Lucy serait fière. »