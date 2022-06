La production électrique issue des barrages a baissé de 30%

Alors que plus de 10% de la production électrique provient des barrages, les orages des prochaines heures n'y changeront pas grand-chose et la sécheresse frappe la France de plein fouet. Les nappes phréatiques sont à un niveau habituellement rencontré mi-juillet et cela pourrait avoir des conséquences sur notre alimentation électrique.

Si le scénario noir n'est pas encore sur la table, la production hydroélectrique, qui représente la deuxième source d'approvisionnement en électricité des Français derrière le nucléaire, est sous haute surveillance. Au premier trimestre 2022, le premier producteur d'hydroélectricité en France, EDF, a fourni un total de 9,4 TWh d'électricité, un niveau nettement inférieur aux 13,7 TWh produits l'an passé à la même période.