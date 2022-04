La police du ciel de l'OTAN est de plus en plus sous pression en Roumanie

Crédits Photo: Capture d'écran Youtube / Euronews

La base aérienne de Mihail Kogalniceanu permet d'assurer les missions stratégiques de l'OTAN.

La base aérienne de Mihail Kogalniceanu en Roumanie est un point stratégique pour l'OTAN. Six avions de combat Typhoon et 200 soldats britanniques de la Royal Air Force sont venus prêter main forte aux pilotes roumains pour des missions de police du ciel.

En Roumanie, à quelques centaines de kilomètres de la Crimée, la base aérienne de Mihail Kogalniceanu permet d'assurer les missions stratégiques de l'OTAN. Le niveau d'alerte et de vigilance est renforcé depuis le début de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Selon des informations d'Euronews, six avions de combat Typhoon et près de 200 soldats britanniques de la Royal Air Force prêtent main forte aux pilotes roumains pour des missions de police du ciel.

Le centre de l'OTAN à Torrejón, en Espagne, alerte les pilotes lorsqu'un avion non identifié s'approche de l'espace aérien de l'Alliance Atlantique. Les Roumains et les Britanniques doivent décoller dans les 15 minutes.

L'espace aérien roumain est aujourd'hui défendu par une soixantaine d'avions Mig-021, F-16 et Eurofighter Typhoon de Roumanie, des Etats-Unis, d'Italie et de Grande-Bretagne.