La Nasa récupère le plus gros échantillon d'astéroïde jamais collecté dans l’espace

La mission Osiris-Rex de la Nasa a fait son retour sur Terre ce dimanche avec à son bord le plus gros échantillon d'astéroïde collecté de l’histoire

C’est le plus gros échantillon d'astéroïde jamais collecté à ce jour et le premier pour la Nasa. Il a atterri ce dimanche dans le désert de l'Utah aux États-Unis, après une longue descente à travers l'atmosphère terrestre, sept ans après le décollage de la sonde Osiris-Rex. Prélevé en 2020 sur l'astéroïde Bennu, l’échantillon devrait contenir environ 250 grammes de matière. C’est beaucoup plus que deux précédents échantillons d'astéroïde rapportés par des missions japonaises.

Il doit « nous aider à mieux comprendre les types d'astéroïdes qui pourraient menacer la Terre », et éclairer « le tout début de l'histoire de notre système solaire », a souligné le patron de l'agence spatiale, Bill Nelson.

Une fois la capsule sur la terre ferme, une équipe équipée de gants et de masques devait s'assurer de son état avant de la placer dans un filet, ensuite soulevé par un hélicoptère et emporté jusqu'à une « salle blanche » temporaire, dans le centre spatial Johnson à Houston, au Texas. Le but de l’opération est d’éviter toute contamination terrestre qui pourrait fausser les analyses ultérieures. La Nasa prévoit une conférence de presse le 11 octobre pour dévoiler de premiers résultats.