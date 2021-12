Crédits Photo: Capture d'écran RMC / BFMTV

Jean-Michel Blanquer a répondu aux questions de Jean-Jacques Bourdin sur BFMTV et RMC ce jeudi 9 décembre.

Le ministre de l'Education nationale, Jean-Michel Blanquer, était l'invité de Jean-Jacques Bourdin sur BFMTV et RMC ce jeudi. Il a notamment été interrogé sur le boycott diplomatique des Jeux olympiques de Pékin et sur l'épidémie de Covid-19.

Jean-Michel Blanquer était l'invité de Jean-Jacques Bourdin sur BFMTV et RMC ce jeudi 9 décembre. Il s'est confié sur l'évolution de la pandémie au sein des écoles et sur le boycott des JO de Pékin. Le Premier ministre canadien, Justin Trudeau, a annoncé mercredi un boycott diplomatique des Jeux olympiques d'hiver de Pékin, après la décision des Etats-Unis, du Royaume-Uni et de l'Australie.

Ce choix intervient pour protester contre les violations des droits humains du gouvernement chinois. La liste des pays participant à ce boycott diplomatique s'allonge.

La France ne participera donc pas à ce mouvement, selon les précisions de Jean-Michel Blanquer au micro de Jean-Jacques Bourdin.

Lors de cet entretien, le ministre de l'Education nationale s'est aussi exprimé sur la crise sanitaire. 3.000 classes sont actuellement fermées en France en raison de la circulation du virus. Le gouvernement n'a pas fait le choix d'avancer la date des vacances scolaires. La reprise des cours en janvier ne devrait pas être repoussée.