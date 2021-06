La Chine dévoile de nouvelles images de son rover Zhurong sur Mars

vidéo

L'agence spatiale chinoise a publié de nouvelles images capturées par la sonde martienne Tianwen-1, lancée à la mi-mai.

Les vidéos et photos prises par une caméra installée sur le rover Zhurong de la sonde Tianwen-1 et publiées dimanche montrent l'atterrisseur déployant un parachute avant de toucher la surface de Mars et le rover s'éloignant de sa plate-forme d'atterrissage sur le sol. Le rover martien Zhurong, nommé d'après le dieu chinois du feu, travaille sur la planète rouge depuis 42 jours et s'est déplacé de 236 mètres au total.

La Chine a fait atterrir un engin spatial sur Mars pour la première fois le 15 mai 2021, dernière étape en date de ses objectifs ambitieux dans l'espace.

Un rover télécommandé a descendu la rampe de sa capsule d'atterrissage le 22 mai et s'est posé sur la surface de Mars, faisant de la Chine la première nation à mettre en orbite, atterrir et déployer un véhicule terrestre lors de sa mission inaugurale sur la planète rouge.

La sonde a renvoyé ses premières photographies de la planète rouge quelques jours après son atterrissage historique.