En Chine, une centaine d'ouvriers travaillent depuis six ans à un projet titanesque : reconstruire à l'identique le Titanic, ce paquebot de 260 mètres de long qui fut à son époque le plus grand du monde.

Plus d'un siècle après son naufrage lors de sa croisière inaugurale vers New-York, le Titanic continue de fasciner. Les touristes pourront, moyennant 250 euros par nuit, dormir dans cette réplique. Et sans risque d'heurter un iceberg : cette réplique est construite en pleine campagne, à 1000 kilomètres de la mer la plus proche.