La BBC condamnée à indemniser un présentateur qui avait remplacé un mannequin lors d'une séquence de crash-test

Un présentateur de la BBC qui a été blessé alors qu'il jouait le rôle d'un mannequin de crash-test s'est vu attribuer 1,6 million de livres sterling (1,9 million d'euros) de dommages et intérêts, après une action en justice contre le groupe télévisuel britannique. Jeremy Stansfield, 50 ans, a déclaré avoir subi des lésions à la colonne vertébrale et au cerveau lors du tournage d'un épisode de l'émission scientifique Bang Goes Theory en 2013, ce qui a entraîné une perte de revenus futurs de plus de 3 millions de livres.

Les blessures se sont produites lorsque M. Stansfield, qui avait 42 ans à l'époque, a filmé un épisode de Bang Goes Theory consacré à la sécurité des sièges de voiture pour enfants orientés vers l'avant et vers l'arrière. Dans l'épisode, il était attaché à une sorte de kart propulsé vers un poteau, afin de simuler le choc d'une voiture réelle percutant un lampadaire dans un environnement urbain.