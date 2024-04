Crédits Photo: CEA

Cette coupe permet de voir de façon très fine et détaillée le cervelet avec ses nombreuses ramifications

Le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives a dévoilé ce mardi 2 avril les premières images de l'IRM Iseult, le plus puissant du monde. Il doit aider à mieux comprendre le fonctionnement du cerveau.

Iseult, l’IRM « le plus puissant du monde », a livré ses premières images du cerveau humain, comme l'a annoncé le CEA Paris-Saclay, un centre de recherche, ce mardi 2 avril. Cet IRM (appareil à imagerie par résonance magnétique, ndlr) est la star de Neurospin, le centre de recherche sur l'imagerie cérébrale du CEA, dirigé par le neuroscientifique Stanislas Dehaene, note BFMTV. Son but est de permettre de mieux comprendre le fonctionnement du cerveau mais aussi de certaines maladies neurodégénératives ou psychiatriques.

L’engin est un aimant de 132 tonnes abrité dans un cylindre de 5 mètres de long et autant de haut, composé d'une bobine où circule un courant de 1.500 ampères. Il présente une ouverture de 90 cm pour accueillir un corps humain. Cette prouesse technique, aboutissement d'un partenariat franco-allemand, a nécessité plus de 20 ans de recherche.

Au cours des derniers mois, Iseult a été testé sur une vingtaines de volontaires. « Il fallait prouver aux autorités sanitaires qu’une telle intensité de champ magnétique n’a pas d’effet sur la santé », explique au Monde Nicolas Boulant, directeur de recherche au CEA et responsable scientifique du projet.

Le résultat est sans appel : « on a un niveau de finesse jamais atteint au CEA », se félicite Alexandre Vignaud, physicien, directeur de recherche au CEA. Le champ magnétique de cet aimant hors norme atteint 11,7 T (tesla), permettant l'obtention d'images 10 fois plus précises que celles produites actuellement dans les hôpitaux, où la puissance des IRM ne dépasse pas 3 tesla. Le tout en quatre minutes seulement, contre « théoriquement plusieurs heures », pour un IRM d’hôpital, « irréaliste pour le confort du patient et parce que ses mouvements 'brouilleraient' l’image », explique le CEA dans un communiqué.

Les objectifs de cet IRM hors norme sont multiples : affiner la compréhension de l'anatomie du cerveau et les zones qui s'activent lors de la réalisation de certaines tâches, élucider les mécanismes à l'œuvre dans des maladies neurodégénératives ou dans les affections psychiatriques, ou encore cartographier la distribution de certains médicaments, tel le lithium, utilisé dans le traitement du trouble bipolaire.