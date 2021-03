L'incroyable spectacle d'une fusée qui se désintègre dans le ciel des Etats-Unis

De nombreux citoyens américains ont eu la chance d'observer dans la nuit du jeudi 25 au vendredi 26 mars, des débris d'une fusée de SpaceX revenant dans l'atmosphère.

"Les objets brillants dans le ciel, largement signalés, étaient des débris du deuxième étage d'une fusée Falcon 9", a tweeté le service météorologique national de Seattle,

"Ce que les gens voient, c'est une fusée tombant dans l'atmosphère à plus de 27.000 km/h et qui se brise à cause de la chaleur générée par une telle vitesse. Les parties qui fondent le plus facilement partent en premier et les morceaux plus denses survivent plus longtemps, ce qui donne l'apparence de multiples morceaux incandescents allant tous dans la même direction", a confirmé à l'AFP Jonathan McDowell, du centre d'astrophysique de Harvard.

Ce spectacle est rare, car il s'agit d'une erreur. Habituellement, les deuxièmes étages des fusées SpaceX rallument leurs moteurs pour se ralentir avant d'amorcer leur descente dans l'atmosphère, où ils se désintègrent de façon contrôlée. Cela n'a pas eu lieu cette fois-ci. Heureusement, aucun dommage n'a été signalé.

