L’état de guerre a été déclaré en Israël après l’infiltration de combattants du Hamas et des milliers de tirs de roquettes

Crédits Photo: Capture d'écran Huffington Post / DR / Youtube

Le Hamas a déclenché une opération contre Israël ce samedi

Suite à la vaste opération déluge d'Al-Aqsa lancée par le Hamas ce samedi matin, les troupes israéliennes sont engagées dans des combats au sol en « plusieurs endroits autour de la bande de Gaza » contre des combattants qui se sont infiltrés par la mer et par la terre, selon le porte-parole de l'armée israélienne.

La rédaction de Times of Israël fait état d’au moins six morts et environ 200 blessés dans l’attaque en cours menée par la branche armée du Hamas et notamment suite aux lancements de roquettes depuis la bande de Gaza. Parmi ces victimes, au moins une vingtaine de personnes sont sérieusement blessées, voire dans un état critique. Ce bilan, se base sur les déclarations de différents hôpitaux. Un élu local israélien a aussi été tué dans des échanges de tirs avec les assaillants venus de Gaza.

D'après la rédaction d'i24 News, 22 personnes seraient mortes et plus de 500 blessés auraient été comptabilisés en Israël, selon un nouveau bilan provisoire

« A cet instant précis, nous sommes en train de combattre », a déclaré le lieutenant-colonel Richar Hecht lors d'une conférence de presse en ligne. « Nous sommes en train de nous battre en certains endroits autour de la bande de Gaza (...). Nos forces combattent en ce moment au sol », a-t-il indiqué.

« Nous sommes en guerre, et nous allons la gagner», a réagi le premier ministre israélien Benyamin Netanyahou, dans une déclaration. Le Hamas « paiera un prix sans précédent » pour sa « guerre » contre Israël, a-t-il confié.

« Nous sommes en état de guerre », a également déclaré le chef de la police israélienne Kobi Shabtai. « Nous subissons une attaque massive de la bande de Gaza. Il y a actuellement 21 lieux d'affrontement actifs dans le sud d'Israël. Toute la région du sud est fermée aux mouvements civils ».

Une réunion d’urgence du cabinet du premier ministre Benyamin Netanyahou doit se tenir dans les prochaines heures.