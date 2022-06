L'appel de Matthew McConaughey en faveur d'une réforme "responsable" sur les armes à feu

Crédits Photo: Capture d'écran Youtube / DR

Matthew McConaughey a plaidé en faveur d'une réforme "responsable" sur les armes à feu après la fusillade à Uvalde.

Invité à la Maison-Blanche, l'acteur originaire d'Uvalde a plaidé mardi pour une réforme "responsable" sur les armes à feu. Il a invité les élus démocrates et républicains à trouver un terrain d’entente sur cette question, qui reste sensible au sein de la société américaine.

L'acteur Matthew McConaughey a été très touché par la fusillade d'Uvalde qui a fait 21 morts au Texas, dont 19 enfants. Il a appelé à agir contre les tueries de masses aux Etats-Unis. Invité à la Maison-Blanche, le comédien originaire d'Uvalde a plaidé mardi pour une réforme "responsable" sur les armes à feu, invitant les élus démocrates et républicains à trouver un terrain d’entente, selon des informations d’Euronews.

"Cela devrait être une question non partisane. Parce que ce sujet n'est pas politique. Il n'y a pas une logique démocrate ou républicaine dans l'action de ces tireurs. Il n'y en a pas. Mais les gens au pouvoir n'ont pas agi. Alors nous vous demandons et je vous demande, s'il vous plaît, de vous interroger. Les deux camps peuvent-ils prendre de la hauteur ? Peuvent-ils voir au-delà du problème politique actuel et admettre que nous avons un problème de protection de la vie entre les mains ? Nous devons investir dans la santé mentale. Nous avons besoin d'écoles plus sûres. Nous devons limiter la couverture médiatique trop sensationnelle. Nous devons restaurer nos valeurs familiales et nos valeurs américaines. Et nous avons besoin d'une gestion responsable de la détention d'armes à feu", a expliqué Matthew McConaughey.

Le 24 mai dernier, un jeune homme à peine âgé de 18 ans avait ouvert le feu dans une école primaire de la ville texane, faisant 21 victimes : dix-neuf enfants et deux enseignantes.