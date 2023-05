Julien Bayou condamne le slogan d’un élu LFI comparant Emmanuel Macron à Louis XVI

Crédits Photo: Capture d'écran BFMTV / RMC / DR

Julien Bayou était l'invité de BFMTV et RMC ce mardi 9 mai.

Invité de RMC et BFMTV ce mardi 9 mai, le député EELV Julien Bayou a annoncé qu’il était choqué par les propos de son colistier Christophe Prudhomme, élu régional LFI d'Ile-de-France, qui a lié la décapitation de Louis XVI à Emmanuel Macron : « Louis XVI, on l'a décapité, Macron, on peut recommencer ».

Julien Bayou ne compare pas Emmanuel Macron à Louis XVI.

« Ce n'est pas du tout le rôle d'un élu. Ce n'est pas du tout les slogans que moi j'aurais chantés », a indiqué Julien Bayou.

Invité sur BFMTV pour expliquer son usage du slogan, Christophe Prudhomme a assuré que dans ce slogan, « ce n'est pas l'homme qui est attaqué, c'est la fonction », en indiquant qu’il préférait que « la colère s'exprime verbalement » et de façon « symbolique ».