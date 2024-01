Jean-Sébastien Ferjou : « La parité politique pèse aussi lourdement que la parité hommes/femmes. Notamment parce que François Bayrou et Édouard Philippe qui sont mécontents de la nomination de Gabriel Attal vont essayer de peser dans ce gouvernement »

Gouvernement Attal

Le directeur d'Atlantico, Jean-Sébastien Ferjou, à propos du remaniement au sein du gouvernement : « La parité politique pèse aussi lourdement que la parité hommes/femmes. Notamment parce que François Bayrou et Édouard Philippe qui sont mécontents de la nomination de Gabriel Attal vont essayer de peser le plus lourd possible dans la composition de ce gouvernement ».