Israël : Avant un vote décisif pour la réforme de la cour suprème, des opposants fortements mobilisés

Crédits Photo: Euronews

Avant un vote décisif en Israël pour la réforme de la cour suprème, des opposants fortements mobilisés

La situation est explosive politiquement en Israël, alors que le Parlement israélien doit procéder lundi au vote sur une mesure clé d'un projet de réforme judiciaire controversée, qualifiée comme une source de "division" par le président américain Joe Biden qui a appelé à son report. Le vote portera sur la clause la plus sensible : celle tenant au "caractère raisonnable" des décisions du gouvernement. Celle ci permettait jusque là, et ce en l'absence de constitution, aux juges d'annuler les décisions de ce dernier. A l'issue du vote, il est attendu qu'une grande partie du projet soit être adoptée.

Figure de modération, largement sorti du rôle en retrait qu'il s'imposait jusque là, le président israélien Isaac Herzog menait des tractations de dernière minute, tentant d'arracher un compromis entre l'opposition et le gouvernement. Pour cela, il est allé jusqu'à visiter ce week-end le Premier ministre à son chevet, à l'hôpital où il se remet d'une intervention pour la pose d'un stimulateur cardiaque. Selon le Sheba Medical Center, Benjamin Netanyahou se rendait au parlement lundi matin, ayant quitté l'hôpital.

Le dialogue semble complètement rempu entre le gouvernement de Benjamin Netanyahou, qui inclut des alliés des partis juifs ultra-orthodoxes et d'extrême droite, et une opposition largement portée par la société civile laïque et progressiste de Tel Aviv et de la côte. Selon ses défenseurs, la réforme vise notamment à rééquilibrer les pouvoirs, réaffirmant la puissance du parlement contre les prérogatives de la Cour suprême, que l'exécutif juge politisée. Ses détracteurs, eux, alertent sur un fort risque de dérive antidémocratique ou autoritaire, et ce alors que l'extrême droite a fait une entrée fracassante dans les institutions depuis les dernières élections.

A l'appel de la société civile, le projet de réforme a déclenché en janvier un mouvement inédit de contestation dans l'histoire politique d'Israël. Ces derniers jours, à l'approche de ce vote clé, la contestation populaire s'est intensifiée. Les manifestants sont de nouveau descendus dans la rue lundi, après les grands rassemblements de dimanche. Alors que des centaines de manifestants bloquaient l'entrée du Parlement, la police a utilisé lundi matin des canons à eau pour les disperser, tandis que certains manifestants étaient arrêtés.