Israël : Après l'opération antiterroriste sur Jénine, 3000 palestiniens fuient un camp de réfugiés

Après l'opération antiterroriste sur Jénine, 3000 palestiniens fuient un camp de réfugiés

Neuf Palestiniens ont été tués lundi à Jénine, dans le nord de la Cisjordanie occupée, lors d'une vaste opération de l'armée israélienne qui a mobilisé des centaines de soldats et fait notamment usage de drones.

Des fusillades et des explosions ont secoué la ville de Jénine et le camp de réfugiés adjacent, bastion de groupes armés palestiniens visé à plusieurs reprises par des opérations israéliennes, durant cette incursion, la plus importante de l'armée israélienne en Cisjordanie depuis plusieurs années.

Le gouverneur adjoint de Jénine, Kamal Abou al-Roub a déclaré que "Environ 3000 personnes ont déjà quitté le camp", dans la soirée. Il a précisé que des mesures étaient prises pour les accueillir dans des écoles et d'autres locaux de la ville de Jénine.

Des habitants quittaient le camp où habitent quelque 18 000 Palestiniens selon Juliette Touma, porte-parole de l'agence de l'Onu pour les réfugiés de Palestine.

Une récente vague d'attaques dans le Nord de la Cisjordanie occupée contre des Israéliens ainsi que des violences anti-palestiniennes de la part de colons juifs serait la principale raison de la nouvelle opération israélienne.