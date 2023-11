Île-de-France : l'ARS recommande de ne pas consommer les œufs des poulaillers domestiques

Après une nouvelle étude sur 25 poulaillers domestiques d'Île-de-France, l'Agence régionale de santé (ARS) confirme à nouveau la présence de polluants organiques persistants dans les œufs franciliens ce lundi 20 novembre. Par conséquent, l’organisation indique de ne pas les consommer.

L'étude de l'ARS a montré la présence toujours marquée de polluants organiques persistants (POP) et de substances per- et polyfluoroalkynées (Pfas) dans les sols et les œufs des poules domestiques de l’ensemble de la petite couronne parisienne.

La consommation régulière des œufs « soumet les consommateurs à un risque accru de développer des effets pour leur santé », alerte l'ARS dans un communiqué. Les enfants sont les plus sensibles à une exposition à long terme aux POP, y compris lors de leur développement fœtal, précise l’ARS.

« La consommation d’œufs autoproduits moins d’une fois par semaine reste néanmoins envisageable, mais particulièrement non recommandée pour les enfants, les femmes enceintes et les femmes allaitantes », conclue l'agence régionale de santé.