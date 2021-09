Il tente d'agresser un adolescent... sans savoir que c'est un quadruple champion du monde d'arts martiaux

vidéo

Un homme s'est retrouvé à terre, après avoir tenté d’agresser Alex Williams, 16 ans, pendant sa pause déjeuner. L’adolescent, quatre fois champion du monde de jujitsu brésilien et champion de MMA, était en train de manger avec un ami lorsqu'un inconnu s'est approché de lui dans la High Street de Guisborough, dans le North Yorkshire. "Je vais te casser la tête" et "Je vais te poignarder dans l'allée", lance l'agresseur, sans savoir qu'il est filmé. Malgré ces menaces, l'adolescent n’a pas paniqué : il a pris les deux jambes de son agresseur pour le faire chuter au sol et lui a tenu tête pendant une quarantaine de secondes. L'agresseur a finalement réussi à s'échapper.