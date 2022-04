Guerre en Ukraine : Kiev a été bombardée en pleine visite du chef de l'ONU

Crédits Photo: DR / Capture d'écran Youtube

La ville de Kiev a été bombardée lors de la visite du chef de l'ONU ce jeudi.

Au moins une personne a été tuée dans une frappe russe contre Kiev jeudi, pendant la visite dans la capitale ukrainienne du secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres, a indiqué le maire Vitaly Klitschko sur Telegram.

Les secouristes « ont retrouvé un corps » en déblayant les débris sur le site touché, près du centre-ville, a-t-il ajouté. Quatre blessés ont été hospitalisés, selon ses précisions dans un autre message.

Au total, plus de 100 habitants de Kiev avaient été tués depuis le début de l'invasion russe il y a deux mois.

La Russie a confirmé avoir effectué la veille une frappe avec des armes de « haute précision » contre Kiev, la capitale ukrainienne, en pleine visite du secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres.

« Les forces russes ont détruit avec des armes de haute précision de longue portée les ateliers de l'entreprise spatiale dans la ville de Kiev », a indiqué le ministère russe de la Défense, lors d'un briefing.

Antonio Guterres était dans le bureau du Premier ministre ukrainien Denys Shmyhal lorsque les roquettes sont tombées sur Kiev. Un « choc » pour l’équipe de l’ONU qui l’accompagnait, mais « pas une surprise ». Le chef de la diplomatie mondiale, Antonio Guterres, s’est exprimé suite à cette attaque sur Kiev :

« Je ne pense pas que le fait que le secrétaire général est présent ou non soit important. Ce qui est important, c’est l’attaque en elle-même, et cela m’a choqué, car Kiev est une ville sacrée à la fois pour les Ukrainiens et pour les Russes. Je pense que cette ville, qui est d’une beauté extraordinaire, d’une grande importance historique, qui porte un héritage culturel, doit être épargnée. Cela m’a donc naturellement choqué ».