Tout a commencé par un sifflement puissant et sourd. Et puis, quelques secondes ensuite, une explosion. Ce qu’il s’est passé, a d’ailleurs reconnu la Russie, n’est rien de plus qu’un accident : un avion de chasse survolant Belgorod, une ville frontalière de l’Ukraine qui a vu passer son lot d’aéronefs depuis le début du conflit, a accidentellement perdu l’une de ses munitions.

« Au cours du vol de l’avion Su-34 des forces aérospatiales au-dessus de la ville de Belgorod, une tombée anormale de munition d’aviation s’est produite », a expliqué le ministère russe de la Défense.

L’explosion, informe Le Parisien sur son site, s’est avérée particulièrement puissante… puisqu’elle a tout de même laissé un cratère dans le centre-ville. Le maire de la ville, Valentin Demidov, a d’ailleurs publié quelques photos des dégâts sur Télégram. Plusieurs appartements ont été endommagés et leurs habitants doivent être temporairement relogés dans des hôtels, a-t-il ainsi précisé.

#Belgorod Mayor Valentin Demidov reported that several apartments were damaged as a result of the explosion. He published the photos in his Telegram channel. pic.twitter.com/QgbqBr0MDm