Gaza : une trêve fragile entre Israël et le Hamas

Le cessez-le-feu conclu entre Israéliens et Palestiniens est respecté depuis ces dernières heures. Après 11 jours de conflit, la vie a repris son cours au Proche-Orient.

Les bombardements et les tirs de roquettes ont cessé.

La tension reste vive en Cisjordanie. Des heurts ont éclaté ce vendredi sur l'Esplanade des mosquées à Jérusalem-est, entre Palestiniens et policiers israéliens.

Le calendrier politique à Gaza et en Israël dans les semaines et les mois à venir reste en suspens sur la question des élections en Palestine et de la formation d'un gouvernement en Israël.

Ce conflit aura fait près de 250 morts dans la bande de Gaza et 12 en Israël. Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, a affirmé que les coups portés par l'armée israélienne au mouvement Hamas ont "changé la donne".