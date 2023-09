Etats-Unis : New York en proie à de fortes inondations

Etats-Unis : New York en proie à de fortes inondations

Après de fortes précipitations, la ville de New York se trouve actuellement en partie sous les eaux et un état d'urgence a été officiellement déclaré le vendredi 29 septembre. Plusieurs quartiers sont touchés par les inondations, qui forment parfois des tourbillons périlleux au-dessus des bouches d'égout.

La violence de ces précipitations a pris de court de nombreux habitants de la ville. Face à cette situation critique, le maire de la ville, Eric Adams, a vivement encouragé tout le monde à faire preuve de la plus grande prudence. Il a déclaré : "Si vous êtes chez vous, restez-y. Si vous êtes au travail ou à l'école, mettez-vous à l'abri là où vous vous trouvez." Malheureusement, ces recommandations n'ont pas été suivies à la lettre par certains automobilistes, qui se sont retrouvés piégés par les inondations. Des retards significatifs sont déjà annoncés dans les gares et les aéroports, et de nouvelles pluies diluviennes sont attendues.

