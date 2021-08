Etats-Unis : dans les avions, de plus en plus de bagarres à cause du port du masque

vidéo

Les conflits liés au port du masque et aux consignes sanitaires se multiplient dans les avions aux Etats-Unis. L'Administration fédérale de l'aviation a infligé à des dizaines de passagers indisciplinés des amendes s'élevant à plus d'un million de dollars jusqu'à présent en 2021, a annoncé l'agence jeudi. Ce montant est déjà le plus élevé jamais atteint en une seule année, selon la FAA.

Ce problème, qui affecte le personnel de bord, les compagnies aériennes et les autorités fédérales - et accroit la tension et le stress liés aux vols dans un contexte de pandémie - est en forte hausse : le nombre d'incidents répertoriés a atteint 400 en 8 mois, soit quatre fois plus qu'habituellement.