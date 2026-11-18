Xi Jinping a accueilli ce mercredi 18 novembre Donald Trump et Vladimir Poutine pour une réception avec les dirigeants de l’Asie-Pacifique. Au menu de ce sommet trilatéral historique : guerres en Iran et en Ukraine, commerce et armes nucléaires.

Donald Trump et Vladimir Poutine ne s'étaient pas vus depuis leur rencontre d'août 2025 en Alaska. Leurs échanges se feront probablement « de manière informelle », selon le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov. De son côté, le président chinois, qui dit se réjouir de discuter des relations sino-américaines, de la coopération dans la région Asie-Pacifique et de la situation internationale, a accueilli Donald Trump en personne à l'aéroport de Shenzhen, un geste rare de la part de Xi Jinping envers un dirigeant étranger.