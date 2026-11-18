SOMMET TRILATERAL
18 novembre 2026
En images : Xi Jinping, Donald Trump et Vladimir Poutine se retrouvent en Chine à la veille d'une rencontre historique
Xi Jinping, Donald Trump et Vladimir Poutine sont réunis ce mercredi 18 novembre à Shenzhen, dans le sud de la Chine, lors d’une réception réunissant les dirigeants de l’Apec.
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Xi Jinping a accueilli ce mercredi 18 novembre Donald Trump et Vladimir Poutine pour une réception avec les dirigeants de l’Asie-Pacifique. Au menu de ce sommet trilatéral historique : guerres en Iran et en Ukraine, commerce et armes nucléaires.
Donald Trump et Vladimir Poutine ne s'étaient pas vus depuis leur rencontre d'août 2025 en Alaska. Leurs échanges se feront probablement « de manière informelle », selon le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov. De son côté, le président chinois, qui dit se réjouir de discuter des relations sino-américaines, de la coopération dans la région Asie-Pacifique et de la situation internationale, a accueilli Donald Trump en personne à l'aéroport de Shenzhen, un geste rare de la part de Xi Jinping envers un dirigeant étranger.
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Vu sur:BFMTV
THEMATIQUESInternational
Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.
Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.