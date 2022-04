Stratégies d'alliances

Election présidentielle : "Il y a forme de confusion qui règne à droite", selon Jean-Sébastien Ferjou

Jean-Sébastien Ferjou, directeur de la publication d'Atlantico, était l'invité de l'émission Polonews mercredi soir sur BFMTV. Il a notamment évoqué les intentions de vote des électeurs de droite et les perspectives de stratégies d'alliances à l'issue du second tour entre le Rassemblement National, Reconquête et Les Républicains.