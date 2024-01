Education nationale : l’opposition réclame la démission d’Amélie Oudéa-Castéra, accusée d’avoir menti

Crédits Photo: ALAIN JOCARD / AFP

Amélie Oudéa-Castéra est critiquée par de nombreuses personnalités politiques de l'opposition.

La ministre de l’Education nationale tente de tourner la page et d’éteindre la polémique suite à ses propos sur la scolarisation de ses enfants dans le privé. Malgré les déclarations d’Amélie Oudéa-Castéra, de nombreux responsables politiques, de la gauche au RN, ont appelé ce lundi à sa démission.

En marge d’une visite vendredi dernier dans un collège avec Gabriel Attal, la ministre a expliqué en avoir « eu marre, comme des centaines de milliers de familles » de voir des « paquets d’heures » d’enseignement non remplacées dans l’école publique où son fils était scolarisé. Amélie Oudéa-Castéra est accusée d’avoir menti.

Le Député RN de la Somme, Jean-Philippe Tanguy, a indiqué sur BFMTV que le mensonge a scellé le sort d’Amélie Oudéa-Castéra :

« Si la ministre a menti, je ne vois pas comment elle peut continuer cette action publique ».

Le député LFI de Paris Rodrigo Arenas a déclaré sur RMC qu’il était temps pour la ministre de démissionner.

Sur France Info, le coordinateur de LFI, Manuel Bompard, a aussi critiqué la position de la ministre :

« Elle a commencé par le mépris à l’égard des enseignants et du personnel de l’Education nationale. Et on se rend compte que c’était davantage que du mépris, c’était un mensonge. Un mensonge qui la disqualifie pour occuper cette fonction ».

La ministre de l’Education nationale a demandé ce lundi matin, face à la presse, de « clore » ce qu’elle a qualifié de « chapitre des attaques personnelles ».

Amélie Oudéa-Castéra s’est exprimée en marge d’une visite sur le village olympique de Saint-Denis en compagnie du ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin :

« Il y a des attaques auxquelles j’ai essayé de répondre avec le plus de sincérité possible. Je crois en l’école de la République, je crois en l’école publique, je crois qu’il faut tous que nous ayons beaucoup d’ambition pour elle ».