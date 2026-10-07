MOBILISATION LYCEENNE
7 octobre 2026
Donald Trump juge « l’islam » et « l’immigration » responsables de la mobilisation lycéenne
« Ce qu'il se passe en France n'est rien de plus qu'une immigration massive hors de contrôle », a estimé le président des États-Unis.
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MOTS-CLESDonald Trump , Etats-Unis , islam , immigration , Mobilisation lycéenne , Lycées , manifestations
THEMATIQUESInternational
A PROPOS DES AUTEURS
Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.
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A PROPOS DES AUTEURS
Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.