Disparition d’Émile : le secteur du Haut-Vernet toujours bouclé

Deux jours après la découverte d'ossements du petit Emile, le secteur du Haut-Vernet est toujours bouclé ce mardi matin et les recherches se poursuivent. Dès lundi, deux équipes cynophiles, spécialisées dans la recherche de cadavres, ont été dépêchées sur place, accompagnées par une centaine de gendarmes.

« Il y a des moyens très importants qui ont été mis en œuvre et finalement 9 mois après le début de l'enquête, nous n'en savons pas beaucoup plus (...) C'est assez préoccupant que l'enquête n'arrive à établir un certain nombre de choses. C'est ce mystère qui inquiète», a expliqué Frédéric Péchenard, ancien directeur général de la police nationale et élu Les Républicains, au micro de Sonia Mabrouk ce mardi matin.

Après la découverte de quelques ossements dimanche, les enquêteurs sont toujours à la recherches d'autres preuves pour faire avancer l’enquête.