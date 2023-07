Crédits Photo: BFMTV

Disparition d'Emile, 2 ans: le préfet et le procureur s'expriment

Un important dispositif de recherche a été mis en place pour retrouvé Émile S., un petit garçon de 2 ans et demi, porté disparu depuis samedi sur la commune du Vernet, dans les Alpes-de-Haute-Provence, a appris BFM DICI. Les grands-parents d'Émile ont donné l'alerte en fin d'après-midi. Des drones et hélicoptères équipés de caméras thermiques ont également été utilisés pour poursuivre les recherches dans la nuit de samedi à dimanche. Des gendarmes et des pompiers sont mobilisés avec des équipes cynophiles pour retrouver la trace du petit garçon. Les opérations ont repris ce dimanche mais n'avaient rien donné ce dimanche soir.

Émile était gardé par ses grands-parents résidant dans le hameau du Haut-Vernet, sur la commune du Vernet, ce week-end. Le petit garçon originaire de La Bouilladisse, dans les Bouches-du-Rhône, et qui se trouvait dans le jardin après sa sieste, a alors échappé à leur surveillance.

"Apparemment, la famille s’apprêtait à quitter la maison pour faire une excursion. Et à ce moment-là, il a profité de cet instant de flotte pour filer", a expliqué François Balique, maire de la commune du Vernet. "Les grands-parents se sont rendus compte qu’il n’était plus là quand ils ont voulu le mettre dans la voiture."

Rapidement, un important dispositif de recherche comportant de nombreux gendarmes et pompiers ainsi qu'une équipe cynophile avec des chiens Saint-Hubert, connus pour leur sens de l'odorat a été déployé afin de retrouver la piste du petit garçon. Rémy Avon, procureur de la République de Digne-les-Bains a ainsi assuré que "Des recherches sont en cours depuis hier pour le retrouver. Elles se sont poursuivies une bonne partie de la nuit et ont repris à l'aube".

"Les 48 heures sont cruciales pour pouvoir optimiser nos chances", a rappelé le préfet des Alpes-de-Haute-Provence. Au total, grâce notamment à l'aide de nombreux bénévoles venus apporter leur aide ce sont près de 200 personnes qui ont participé aux recherches au cours de cette journée.

Quand aux explications de cette disparition, le procureur de la République Rémy Avon a annoncé dimanche soir qu'à ce stade, aucune hypothèse n'est écartée ni privilégiée. "Nous n'avons pas d'indice en ce sens, nous sommes sur les opérations de recherche qui sont la priorité vitale pour cet enfant", explique-t-il. Une enquête judiciaire a été ouverte par le parquet. Les investigations ont été confiées à la section de recherches de la gendarmerie de Marseille.

Les personnes ayant des informations susceptibles d'aider les enquêteurs sont invitées à contacter le 04.92.36.73.00.