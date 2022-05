Des soldats russes filmés en train d'abattre deux civils en pleine rue

Deux civils non armés abattus dans le dos par des soldats russes. C'est ce que montrent ces images de vidéosurveillance authentifiées par CNN. La scène se déroule sur la route de Kiev lors de l'offensive avortée de l'armée russe au début de la guerre

Sur ces images, on aperçoit des hommes de Vladimir Poutine arriver dans une concession automobile. Un soldat ukrainien raconte :

« Nous sommes venus ici un peu plus tôt car nous savions que les soldats russes arrivaient. Nous avons proposé aux civils de partir. Nous misions aussi sur l’humanité des soldats russes. Mais ces gens-là n’ont pas d’humanité ».

Sur la vidéo, on aperçoit deux soldats russes fouiller des civils ukrainiens. Les deux hommes sont finalement escortés à l’extérieur du bâtiment par les Russes, qui les laissent repartir. Les soldats reviennent avant de tirer dans les deux des civils. L'un des deux meurt sur le coup.

Leonid, 68 ans, est blessé et trouve la force de se relever et d’atteindre l'un des bâtiments de la concession. Il réussit à passer au moins deux appels, l’un à des soldats ukrainiens et l’autre à sa fille, qui se confie à BFM TV.

« Il m’a dit 'embrasse tes garçons'. Je n’ai pas pu regarder la vidéo, mais je laisserai mes enfants la voir pour montrer qui était leur grand-père »