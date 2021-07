vidéo

Des dizaines de milliers de personnes - près de 114 000 personnes, selon le ministère de l’intérieur - ont manifesté, samedi 17 juillet, à Paris et dans d'autres villes de France contre le pass sanitaire et la vaccination contre le Covid-19. Les manifestants ont notamment défilé derrière des chefs de file des mouvements complotistes et anti-vaccins, tel que le chanteur Francis Lalanne ou la députée du Bas-Rhin, Martine Wonner.

A Paris, deux marches étaient organisées. La première soutenue par les Gilets jaunes et le député François Ruffin (LFI) et la deuxième, à l’initiative du président des Patriotes, Florian Philippot.