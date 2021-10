Covid-19 : Gabriel Attal préfère "réactiver le passe sanitaire plutôt que reconfiner" en cas de reprise de l'épidémie

Le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, a répondu aux questions de Jean-Jacques Bourdin sur BFMTV et RMC ce mercredi 13 octobre. Gabriel Attal s'est notamment exprimé sur le projet de loi permettant de recourir au pass sanitaire jusqu’au 31 juillet, et qui sera présenté ce mercredi en Conseil des ministres.

L'opposition dénonce la méthode en estimant que le gouvernement enjambe l'élection présidentielle. Gabriel Attal a évoqué, au micro de Jean-Jacques Bourdin, la question du passe sanitaire et le rôle de l'opposition :

"On n'a pas entendu les oppositions en soutien constructif du gouvernement. (...) S'il devait y avoir une nouvelle vague épidémique, je préfère qu'on prolonge le passe sanitaire que de devoir reconfiner. Je ne sens pas chez les Français une volonté massive d'arrêter le passe sanitaire. Dès qu'on pourra le lever, on le fera bien sûr. Il ne s'agit pas de dire qu'on le prolonge jusqu'au 31 juillet mais on se laisse la possibilité. J'espère qu'on pourra le lever bien avant".