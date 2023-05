Couronnement du roi Charles III : des Britanniques campent déjà devant le Palais de Buckingham

Crédits Photo: Capture d'écran DR / Youtube / Huffington Post

Des Britanniques ont déjà décidé de se positionner dans les rues de Londres pour obtenir la meilleure place possible pour voir le roi Charles III et la reine Camilla descendre l’avenue du Mall à Londres dans leur carrosse doré, le 6 mai prochain, lors du couronnement et de cette journée historique, selon des informations du Huffington Post.

2.000 invités triés sur le volet assisteront au couronnement du roi Charles III à l'abbaye de Westminster.

Le prince Harry, qui a quitté le Royaume-Uni en 2020 pour la Californie, a confirmé sa présence mais sera sans sa compagne, Meghan Markle.

De nombreux dirigeants étrangers, comme les présidents français Emmanuel Macron, allemand Frank-Walter Steinmeier, philippin Ferdinand Marcos Jr, ou encore la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen, le Premier ministre australien Anthony Albanese vont assister à cette cérémonie.