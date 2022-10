Conducteur tué : légitime défense ou bavure ?

Un débat était organisé sur la multiplication des refus d'obtempérer.



Les refus d'obtempérer se multiplient ces dernières années. Il y en a un toutes les vingt minutes en France. Après un refus d’obtempérer qui a eu lieu dans le XIIè arrondissement de Paris jeudi dernier et qui s’est terminé par la mort du conducteur de la voiture, deux policiers sont en garde à vue prolongée. Un débat sur ce sujet était organisé sur BFMTV et animé par la journaliste Alice Darfeuille.

Abdoulaye Kanté, policier dans les Hauts-de-Seine, Guillaume Farde, consultant police-justice sur BFMTV, Avi Bitton, avocat pénaliste, Philippe Poutou, porte-parole du « Nouveau parti anticapitaliste », Judith Waindraub, grand reporter au Figaro Magazine, et Jean-Sébastien Ferjou, directeur de la rédaction d’Atlantico, ont participé à ce débat.

« La réalité est simple : il y a entre 20 et 30 morts par an en France dans des opérations policères. Aux États-Unis, on en compte entre 1000 et 1200 perosnnes. Soit cinquante fois plus par rapport à la France. La comparaison est idiote », a estimé Jean-Sébastien Ferjou. « Il y a 25 fois plus de refus d’obtempérer depuis 1993 et l’instauration du permis à points. Avec 1% des cas où un policier utilise son arme, il est faut de dire que la police tue. En revanche, on peut s'interroger sur la formation au tir des policiers et des moyens qui leur sont accordés, a-t-il ajouté. Et pensons aux personnes qui sont mises en danger autour, que ce soit lors de refus d'obtempérer ou lors de rodéos urbains ».

