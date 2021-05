Chine : deux tornades près de Wuhan et Shanghai font au moins douze morts

vidéo

La Chine a été frappée par deux tornades qui ont fait au moins 12 morts et plus de 300 blessés, ont indiqué samedi 15 mai les autorités locales.

Vendredi soir, des vents violents à plus de 100 km/h ont d'abord touché la ville de Wuhan, où six personnes ont trouvé la mort et plus de 200 autres ont été blessées. La ville de Suzhou, près de Shanghai, a ensuite été touchée par une puissante tornade avec des vents à plus de 200 km/h, selon les autorités locales. Quatre morts et un disparu ainsi que 130 blessés légers sont à déplorer dans cette ville.