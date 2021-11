Ce qu'il faut savoir sur James Webb, le plus grand télescope jamais envoyé dans l'espace

Crédits Photo: jody amiet / AFP

vidéo

Le télescope spatial James-Webb, un télescope spatial développé conjointement par la NASA, l'Agence spatiale européenne (ESA) et l'Agence spatiale canadienne (ASC), va être lancé le 18 décembre 2021 à bord d'une fusée Ariane 5. Avec un miroir primaire de 6,5 mètres de diamètre, composé de 18 segments hexagonaux constitués de béryllium et recouverts d’or, sa surface collectrice est sept fois plus étendue que celle de Hubble.

L'appareil sera donc plus précis que Hubble et pourra observer des objets célestes plus anciens encore que ce dernier, permettant d'en apprendre plus sur l'histoire de la création de l'Univers. "En parallèle, des galaxies, étoiles ou nébuleuses déjà perçues pourront être de nouveau analysées avec plus de précision et de détails, et le télescope pourrait potentiellement détecter de nouvelles exoplanètes en un temps record", explique Futura Sciences.

Le Parisien revient sur ce projet avec Olivier Berné, astrophysicien au CNRS.

