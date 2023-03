Boris Vallaud (PS) : "C'est Emmanuel Macron qui provoque le désordre dans la République"

Crédits Photo: Capture d'écran DR / Sud Radio

Boris Vallaud était l'invité de Sud Radio ce mardi 28 mars.

Boris Vallaud, député PS des Landes et président du groupe PS à l'Assemblée nationale, était l’invité de la matinale de Sud Radio ce mardi.

A l’occasion d’une nouvelle journée de mobilisation contre la réforme des retraites, Boris Vallaud s’est confié sur la crise sociale et politique que traverse le pays. Il était l’invité ce mardi 28 mars de la matinale de Sud Radio.

Interrogé sur les débordements en marge des manifestations, Boris Vallaud précise que "la violence n'est pas un point de sortie de la crise", même s'il "comprend la colère de beaucoup face à l'obstination totalement déraisonnable et le côté forcené du président de la République". "Mais on a besoin d'une mobilisation qui se passe dans le calme et qu'Emmanuel Macron entende que c'est lui qui, d'une certaine manière, a produit un désordre dans la République".

Selon Boris Vallaud, "c'est Emmanuel Macron qui provoque la colère des Françaises et des Français. En disqualifiant les corps intermédiaires, en marchant sur les organisations syndicales, en brutalisant les institutions comme le Parlement".

D’après le député PS, le chef de l’Etat "est dans une forme d'obstination, dans un moment où le pays est au cœur d'une crise de la vie chère, où est difficile de boucler les fins de mois".

Boris Vallaud a incité Emmanuel Macron a retiré sa réforme des retraites :

"La question qui est posée au président de la République, c'est quand retirerez-vous cette réforme ?"