Au Pérou, une momie vieille de 3 000 ans découverte dans une décharge

Des archéologues péruviens ont découvert une momie datant de l’époque des Manchay dans la décharge de Rimac à Lima, mercredi 14 juin.

Miguel Aguilar, l’un des archéologues péruviens ayant participé à la découverte, estime que cette momie « appartient très probablement à la culture Manchay » qui vivait « dans les vallées de Lima entre 1500 et 1000 av. J-C. ». Son corps était enveloppé dans un tissu fait de coton et de fibres végétales. Du maïs, des feuilles de coca et des graines étaient enterrés juste à côté du corps.

La dépouille a été découverte dans une tombe en pierre, placée au centre de l’un des temples, raconte Miguel Aguilar. « La personne qui a été abandonnée ou offerte (comme un sacrifice, ndlr) dans cette zone l’a été lors de la dernière phase de la construction de ce temple », avance-t-il.

La momification était pratiquée par les différentes cultures qui vivaient dans la région de l’actuel Pérou, avant l’arrivée des conquistadors espagnols.